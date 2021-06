DJ BRIEFING MATINAL: Subida de Wall Street deve animar Europa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 22 de junho de 2021 - 0630 TMG

Opening Call:

As ações devem abrir em alta esta terça-feira, após a recuperação das praças em Wall Street e as palavras tranquilizantes do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell. O dólar acelera e o petróleo regista subidas ligeiras.

Destaques: