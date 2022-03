DJ BRIEFING MATINAL: Subida do petróleo, tensão geopolítica podem travar ações

LISBOA (DJ Bolsa)-- 18 de março de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias enfrentam perdas ligeiras esta sexta-feira, com os preços do petróleo a dispararem e a geopolítica a dominar os mercados. Na Ásia, as ações negociaram mistas. O dólar e as obrigações negociavam com tom firme.

Destaques: