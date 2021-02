DJ BRIEFING MATINAL: Subida dos EUA deve motivar avanços na sessão europeia

LISBOA (DJ Bolsa)-- 3 de fevereiro de 2021 - 0730 TMG

Opening Call:

O progresso nas vacinas e as expectativas de estímulos dos EUA devem continuar a suportar as ações europeias esta quarta-feira. Na Ásia, a maioria dos benchmarks estava em alta, enquanto o petróleo seguia misto. O dólar e as yields dos Treasurys estavam praticamente inalterados.

Destaques: