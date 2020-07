DJ BRIEFING MATINAL: Tensões EUA-China devem ditar abertura indefinida

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de julho de 2020 - 6:30 TMG

Opening Call:

========

O aumento das tensões políticas entre os EUA e a China deve dominar a sessão europeia, numa abertura onde as ações devem ter dificuldade em encontrar direção. O dólar recua e o petróleo segue misto.

Destaques:

========