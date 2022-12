DJ BRIEFING MATINAL: Traders devem mostrar cautela antes de payrolls dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa)-- 2 de dezembro de 2022 - 0730 TMG

Opening Call:

As ações europeias devem descer ligeiramente esta sexta-feira, recuando após os ganhos com as apostas de que a Fed pode abrandar o ritmo de subidas das taxas de juro este mês. Na Ásia, a maioria dos benchmarks caía. O dólar descia, as yields dos Treasurys subiam e o petróleo oscilava.

Destaques:

...