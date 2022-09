DJ BRIEFING MATINAL: Volatilidade deve continuar a assolar mercados

LISBOA (DJ Bolsa)-- 27 de setembro de 2022 - 0630 TMG

Opening Call:

A volatilidade deve persistir na abertura da sessão europeia desta terça-feira. Os mercados asiáticos negociavam com tendência mista, enquanto as yields dos Treasurys e o dólar abrandavam ligeiramente. Os futuros do petróleo subiam.

Destaques: