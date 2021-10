DJ British Airways vai recontratar alguns funcionários - media

(DJ Bolsa)-- A British Airways planeia recontratar alguns funcionários que despediu em 2020, numa altura em que a indústria aérea começa a recuperar da pandemia, avança o Financial Times.

-- O jornal diz que um email interno aponta para a oferta de novos empregos de cabine a partir do próximo verão e que a empresa estaria a contactar os funcionários que saíram voluntariamente, mas pediram para serem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone