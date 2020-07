DJ British Airways vai retirar Jumbos da Boeing da frota devido ao vírus

(DJ Bolsa)-- A British Airways disse esta sexta-feira que vai retirar toda a frota dos 747-400 com efeito imediato devido à crise das viagens proveniente da pandemia do coronavírus.

A empresa britânica - membro da International Consolidated Airlines Group SA, que também detém a Iberia e a Vueling entre outras companhias aéreas -- disse que vai "operar mais voos em aviões modernos e energeticamente eficientes como os novos A350

