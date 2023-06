DJ Bulls do mercado de ações têm margem para correr

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os bulls do mercado de ações estão ao volante num momento mais agitado que inclui dados económicos de relevo e a próxima decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA.

O S&P 500 entrou num novo bull market na semana passada, negociando 20% acima dos mínimos de outubro. O bear market, que durou 248 dias de negociação, foi o mais longo desde 1948, de acordo com a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.