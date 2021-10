DJ Bundesbank: Weidmann deixa o cargo a 31 de dezembro por motivos pessoais

FRANKFURT (DJ Bolsa)-- O presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, um forte crítico das políticas acomodatícias do Banco Central Europeu, vai deixar o cargo no final do ano, cinco anos antes de o mandato à frente do banco central alemão terminar.

O Bundesbank disse num comunicado que Weidmann vai sair por razões pessoais, sem dar mais detalhes.