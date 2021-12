DJ Caixabank adquire participação restante na Bankia Vida

(DJ Bolsa)-- O Caixabank SA disse esta quarta-feira que chegou a acordo com a Mapfre SA para adquirir a participação restante na Bankia Vida Sociedad Anonima de Seguros e assinou um acordo de compensação.

O banco espanhol disse que vai adquirir uma participação de 51% no Bankia Vida por EUR323,7 milhões ($366,1 milhões), passando efetivamente a deter 100% da empresa.