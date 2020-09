DJ CaixaBank, Bankia aprovam fusão

(DJ Bolsa)-- Os conselhos de administração do CaixaBank SA e do Bankia SA aprovaram o plano de fusão que vai criar o maior banco de Espanha com ativos de mais de 650 mil milhões de euros ($770,22 mil milhões).

Sob os termos do acordo, o Caixa vai absorver o Bankia, e os acionistas do Bankia vão receber 0,68 ações do Caixa por cada ação que detêm, anunciaram os bancos esta sexta-feira.