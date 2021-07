DJ CaixaBank chega a acordo com sindicatos para 6.452 despedimentos

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA chegou a acordo com os sindicatos sobre o corte de 6.452 postos de trabalho após a fusão com o Bankia, disse o banco no final de quinta-feira.

O acordo surge após meses de negociações que levaram a uma redução do número de funcionários afetados em cerca de 22%. A proposta original do banco afetava 8.291 postos de trabalho.