DJ CaixaBank emite EUR750M de obrigações convertíveis

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA disse no final de quarta-feira que lançou a quinta emissão de obrigações convertíveis em ações preferenciais no valor de 750 milhões de euros ($800,3 milhões).

O banco espanhol recebeu procura por EUR2,5 mil milhões, o que permitiu reduzir o cupão 37,5 pontos base para uma taxa de 8,25%, disse o banco.

As obrigações sã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.