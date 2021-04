DJ CaixaBank inicia reuniões com sindicatos após fusão com o Bankia

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA teve a primeira reunião com os representantes dos sindicatos na terça-feira para discutir potenciais despedimentos depois da sua fusão com o Bankia, disse uma porta-voz à Dow Jones Newswires esta quarta-feira.

O banco não comentou os potenciais números de despedimentos, mas notícias recentes indicaram cortes de cerca de 7.000-8.000 postos de trabalho.