DJ CaixaBank: Lucro do 3T sobe graças à margem financeira

(DJ Bolsa)-- O lucro do CaixaBank SA aumentou no terceiro trimestre, ajudado pela subida da margem financeira.

O banco divulgou esta sexta-feira um lucro líquido de 884 milhões de euros ($881 milhões) de julho a setembro, um aumento de 43% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O lucro líquido superou as expectativas dos analistas de EUR615 milhões, de acordo com uma previsão de consenso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.