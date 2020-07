DJ CaixaBank: Lucro sobe no segundo trimestre apesar das provisões

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA registou uma subida do lucro do segundo trimestre, apesar do forte aumento das provisões, mas ficou abaixo do esperado.

O lucro líquido cresceu 31% para 115 milhões de euros ($136,2 milhões), disse o banco espanhol esta sexta-feira. No mesmo trimestre do ano passado, o banco registou um encargo de quase EUR1 mil milhões relativo a um acordo laboral.