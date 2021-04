DJ CaixaBank pretende cortar 8.291 empregos após fusão com o Bankia -sindicato

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA pretende cortar 8.291 empregos e fechar perto de 1,534 balcões no âmbito de uma reestruturação depois da fusão com o Bankia, disse o sindicato espanhol Comisiones Obreras esta terça-feira.

Os cortes de empregos devem ser através de saídas voluntárias, disse.