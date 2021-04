DJ CaixaBank reduz cortes de postos de trabalho - fonte

MADRID (DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA reduziu o número de funcionários afetados pelo programa de demissões recentemente anunciado em Espanha para 7.791, abaixo dos 8.291 inicialmente previstos, de acordo com uma fonte próxima do processo.

Depois de se reunir com os sindicatos esta terça-feira, o banco decidiu realocar 500 funcionários em diferentes subsidiárias do grupo, com uma grande proporção atribuída à divisã...

