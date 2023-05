DJ CaixaBank regista lucro acima do esperado no primeiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank disse esta sexta-feira que o lucro líquido subiu no primeiro trimestre, graças à subida das taxas de juro que aumentaram a margem financeira. Os analistas esperavam uma queda dos lucros.

O lucro líquido dos primeiros três meses do ano foi de 855 milhões de euros ($941,5 milhões) o que compara com EUR706 milhões no período homólogo, disse o banco espanhol.

