DJ CaixaBank, Santander recomendam criação de união bancária para lidar com stress do setor

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA e o Banco Santander SA disseram esta sexta-feira que a recente turbulência no setor financeiro destaca a necessidade de uma união bancária europeia.

O presidente do CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, disse durante a assembleia geral anual do banco espanhol que o processo de formação da união deve ser concluído e que a criação de uma garantia europeia de depósitos precisa de ser acelerada.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.