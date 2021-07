DJ CaixaBank vai vender negócio de cartões de crédito, serviços para comerciantes

(DJ Bolsa)-- O CaixaBank SA disse esta sexta-feira que vai vender os negócios de cartões pré-pagos e de soluções de pagamentos para comerciantes em transações separadas.

O banco espanhol vai vender o negócio de soluções de pagamentos para comerciantes ao Comercia Global Payments EP, SL -- onde tem uma participação de 20% -- por 260 milhões de euros ($308 milhões).