DJ CÂMBIO: Dólar acentua quedas após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- O dólar acentua as quedas esta sexta-feira, depois dos dados do emprego não-agrícola dos EUA que mostraram uma subida inesperada da taxa de desemprego em fevereiro.

O EUR/USD sobe 0,8% para 1,0667, o USD/JPY cai 1,1% para 134,70 e o GBP/USD sobe 1,2% para 1,2064. O DXY Dollar Index cai 0,8% para 104,43.

A taxa de desemprego dos EUA subiu para 3,6% em fevereiro face a 3,4% em janeiro, de acordo com o Departamento do Trabalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.