DJ CÂMBIO: Dólar segue misto contra principais rivais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- O dólar reduz os ganhos contra o iene e cai contra o euro esta quarta-feira, numa altura em que os mercados globais recuperam depois das quedas do dia anterior.

O USD/JPY sobe menos de 0,1% para 143,43 e o EUR/USD sobe 0,1% para 1,0966. O DXY estabiliza nos 102,52.

O MUFG disse que as moedas têm estado recentemente altamente sensíveis aos níveis de risco e espera que o dólar continue a ser suportado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.