DJ CÂMBIO: Dólar sobe antes da decisão da Reserva Federal

(DJ Bolsa)-- O dólar sobe esta quarta-feira, antes da decisão do Comité de Operações de Mercado Aberto, ou FOMC, que é conhecida às 1800 TMG.

O USD/JPY sobe 0,1% para 141,00 e o EUR/USD cai ligeiramente para 1,1051. O DXY Dollar Index estabiliza nos 101,34 e o WSJ Dollar Index sobe 0,1% para 95,89.

Com uma subida de 25 pontos base totalmente descontada, os investidores estarã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.