DJ CÂMBIO: Euro cai após líderes da UE chegarem a acordo de fundo comum

(DJ Bolsa)-- O euro recua depois de os líderes da União Europeia terem chegado a acordo, durante a madrugada desta terça-feira, sobre a criação de um fundo de recuperação comum de EUR1,8 biliões após vários dias de negociação.

O euro recua 0,1% para $1,1433 ao passo que o dólar soma 0,1% para Y107,30.