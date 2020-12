DJ CÂMBIO: Libra pressionada por receios de nova estirpe do vírus

(DJ Bolsa)-- A libra continua a cair, pressionada pelos receios em torno da nova estirpe do coronavírus, potencialmente mais contagiosa, que foi descoberta no Reino Unido.

A moeda britânica perde 1,3% para $1,3340, ao passo que o EUR/GBP sobe 1,3% para 0,9183, tendo atingido um máximo de 10 dias de 0,9219.