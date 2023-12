DJ Canadá aprova compra da unidade canadiana do HSBC pelo RBC

OTAVA (DJ Bolsa)-- O Canadá aprovou no final de quinta-feira a proposta de $10,1 mil milhões do Royal Bank of Canada para comprar a unidade canadiana do HSBC Holdings, mais de um ano depois de os dois bancos terem anunciado o negócio.

A ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, disse que a aprovação está sujeita a algumas condições, que incluem os níveis de emprego no Canadá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.