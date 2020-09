DJ Canadá assina acordo com AstraZeneca para potencial vacina da Covid-19

OTAVA (DJ Bolsa)-- O Canadá disse esta sexta-feira que assinou um acordo para assegurar até 20 milhões de doses de uma potential vacina para a Covid-19 da AstraZeneca PLC. Não foram divulgados os detalhes financeiros do acordo.

Com o acordo com a AstraZeneca, o Canadá disse que assegurou o acesso a seis fortes candidatas a vacinas de farmacêuticas globais.