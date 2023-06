DJ Canadá: Atividade económica estabilizou em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

OTAVA (DJ Bolsa)-- A atividade económica do Canadá estabilizou em abril, uma vez que o crescimento dos recursos naturais e da construção foi compensado pelo impacto da greve dos trabalhadores federais, uma queda da atividade industrial a continuação da fragilidade no comércio grossista.

O PIB do Canadá manteve-se praticamente inalterado em abril em cadeia nos 2,085 biliões de dólares canadianos ...