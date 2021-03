DJ Canadá autoriza uso da vacina da J&J para a Covid-19 - fontes

OTAVA (DJ Bolsa)-- O Canadá vai tornar-se esta sexta-feira o segundo país a autorizar o uso da vacina da Johnson & Johnson para a Covid-19, de acordo com uma fonte próxima do processo.

Esta decisão vai dar ao Canadá a quarta vacina para conter a pandemia e surge quase uma semana depois de os EUA terem autorizado o fármaco da J&J.