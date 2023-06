DJ Canadá: BOC vê possíveis sinais de nova era nas taxas de juro

OTAVA (DJ Bolsa)-- Um alto responsável do Banco do Canadá, ou BOC, alertou que é cada vez mais provável que as taxas de juro reais de longo prazo permaneçam elevadas em relação aos níveis pré-pandemia e a níveis mais altos nos próximos anos do que aquilo a que os canadianos estão habituados.

Um dia após o banco central ter retomado a subida das taxas de juro devido à inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.