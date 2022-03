DJ Canadá: IPC acelera para 5,7% em fevereiro

OTAVA (DJ Bolsa)-- A taxa de inflação homóloga do Canadá acelerou em fevereiro e atingiu o nível mais elevado em três décadas.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, do Canadá avançou 5,7% em relação ao ano anterior em fevereiro, disse o Statistics Canada esta quarta-feira, contra um aumento de 5,1% em janeiro.