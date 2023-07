DJ Carrefour compra marcas Cora, Match em França por $1,16 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Carrefour chegou a acordo com o grupo de retalho belga Louis Delhaize para a compra das marcas Cora e Match em França por 1,05 mil milhões de euros ($1,16 mil milhões), num negócio em que o grupo pretende reforçar a posição no mercado doméstico do retalho alimentar.

A empresa francesa disse esta quarta-feira que o acordo envolve sinergias potenciais de EUR110 milhões no EBITDA numa base ...