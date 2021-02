DJ Carrefour: Lucro líquido caiu em 2020

(DJ Bolsa)--A Carrefour SA disse esta quinta-feira que o lucro caiu no ano passado, assim como as receitas.

A retalhista francesa disse que o lucro líquido de 2020 foi de 641 milhões de euros ($771,9 milhões), contra EUR1,13 mil milhões no ano anterior.

As vendas líquidas caíram 2,3% para EUR70,72 mil milhões. As taxas de câmbio constantes, as vendas subiram 4,3%.