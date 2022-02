DJ Carrefour: Lucros, vendas sobem em 2021

(DJ Bolsa)-- A retalhista francesa Carrefour SA divulgou esta quarta-feira lucros e vendas mais altos em 2021 e disse que vai iniciar uma nova recompra de ações de 750 milhões de euros ($852 milhões).

A empresa registou um lucro líquido de EUR1,07 mil milhões em 2021, acima dos EUR641 milhões do ano anterior, suportado por vendas que cresceram para EUR72,96 mil milhões, contra EUR70,72 mil milhões em 2020. As vendas compará...

