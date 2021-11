DJ Carrefour pretende ser neutral em carbono até 2040

(DJ Bolsa)-- A Carrefour SA disse no domingo que melhorou os alvos de emissão de dióxido de carbono e que pretende agora tornar-se neutra nas emissões até 2040.

A empresa francesa disse que quer reduzir para metade as emissões resultantes das suas atividades até 2030, face aos níveis de 2019, e cortá-las em 70% até 2040.