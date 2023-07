DJ Carrefour reafirma alvos de 2023 após subida do lucro no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- A Carrefour reafirmou na quarta-feira os alvos para 2023 após registar uma subida do lucro líquido e vendas no primeiro semestre, embora o crescimento da receita tenha abrandado ligeiramente no segundo trimestre.

O lucro líquido nos primeiros seis meses do ano foi de 867 milhões de euros ($958,5 milhões), em comparação com os EUR255 milhões do mesmo período do ano passado, disse a retalhista francesa.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...