DJ Carrefour sobe dividendo após lucros, receitas superarem expectativas em 2022

(DJ Bolsa)-- A Carrefour SA disse esta terça-feira que vai começar um novo programa de recompra de ações e aumentou o dividendo, depois de um aumento das vendas e lucros em 2022, superando as expectativas.

A retalhista alimentar francesa disse que vai iniciar uma nova recompra de ações no valor de 800 milhões de euros ($858,1 milhões), a segunda desde o ano passado, e aumentou o dividendo em 8% para EUR0,...