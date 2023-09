DJ Carrefour vai comprar lojas em Espanha por EUR60M

(DJ Bolsa)-- A Carrefour chegou a acordo para comprar 47 supermercados e lojas de conveniência ao El Corte Inglés por 60 milhões de euros ($64 milhões), incluindo dívida.

A grossista francesa disse no final de quarta-feira que a aquisição vai diversificar a sua rede de lojas e presença em Espanha. As lojas, que atualmente operam sob a marca SuperCor, serão convertidas para Carrefour Market, Carrefour ...