DJ Carrefour: Vendas sobem no primeiro trimestre apesar de inflação elevada

(DJ Bolsa)-- A Carrefour SA reiterou os alvos para o total do ano apesar da inflação crescente, ao reportar uma subida moderada das vendas no primeiro trimestre esta quarta-feira.

A empresa francesa registou vendas totais de 20,24 mil milhões de euros ($21,83 mil milhões) no período entre janeiro e março, uma subida de 3,4% face ao período homólogo numa base comparável.