DJ Casos globais do coronavírus perto de 20 milhões; EUA superam 5 milhões

(DJ Bolsa)-- Os EUA superaram os cinco milhões de casos confirmados do coronavírus, com alguns estados a registarem subidas acentuadas, enquanto outros mostram sinais de que a propagação do vírus está a abrandar.

Os EUA continuam a liderar o número de casos confirmados no mundo, seguidos do Brasil, com cerca de três milhões de casos, e da Índia, com mais de dois milhões, de acordo com dados compilados pela Universidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone