DJ Caterpillar: Ações a caminho de máximo após resultados acima do esperado

(DJ Bolsa)-- As ações da Caterpillar encaminham-se para novos máximos esta segunda-feira, depois de o lucro da empresa ter superado as expectativas.

Os preços mais elevados ajudaram a reforçar as margens de lucro e compensar uma queda dos volumes de vendas da fabricante de equipamento para construção.

A empresa com sede no Texas disse que as vendas de 2024 devem ficar em ní...