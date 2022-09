DJ Caterpillar chega a acordo com o IRS sem multa sobre últimos anos fiscais

(DJ Bolsa)-- A Caterpillar Inc. disse na quinta-feira que chegou a um acordo com a autoridade tributária dos EUA que resolveu todos os problemas fiscais entre 2007 e 2016 sem quaisquer multas.

A empresa disse que o acordo inclui a resolução do tratamento fiscal em disputa dos lucros obtidos pela Caterpillar SARL com transações de certas partes.