DJ Caterpillar compra negócio de petróleo e gás da Weir Group por $405 milhões

(DJ Bolsa)-- A Weir Group PLC disse esta segunda-feira que chegou a acordo para vender o negócio de petróleo & gás à Caterpillar Inc. por $405 milhões.

A empresa de engenharia britânica disse que o acordo segue a estratégia de se tornar apenas numa uma empresa de tecnologia de mineração. Os proveitos vão ser usados para reduzir a alavancagem.