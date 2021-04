DJ Caterpillar e Certarus vão explorar redução da emissão de dióxido de carbono

(DJ Bolsa)-- A Caterpillar Inc. e a Certarus Ltd. assinaram um memorando de entendimento para explorar soluções energéticas com baixas emissões de dióxido de carbono.

O memorando define áreas onde as duas empresas podem colaborar para avançar na utilização de combustíveis com menor emissão de carbono, incluindo o hidrogénio e o gás natural convencional e renovável.