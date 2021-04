DJ Caterpillar: Lucros, receitas aumentam no 1T graças à procura mais elevada

(DJ Bolsa)-- A Caterpillar Inc. disse esta quinta-feira que registou um crescimento dos lucros e das receitas no último trimestre, uma vez que a procura mais elevada por parte dos utilizadores de equipamento de construção e industrial impulsionou os resultados da empresa.

A empresa registou um lucro no primeiro trimestre de $2,77 por ação, face aos $1,98 por ação há um ano.