DJ Caterpillar promove veterano da empresa para novo cargo de diretor de operações

(DJ Bolsa)-- A Caterpillar promoveu John Creed, o atual líder do grupo de energia e transportes, para o novo cargo de diretor de operações.

A fabricante de equipamento de construção disse esta segunda-feira que Creed vai assumir o cargo executivo a 1 de novembro e reportará diretamente ao CEO Jim Umpleby. Creed foi promovido a diretor financeiro do grupo de energia e transportes em 2013 e depois para vice-presidente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.