DJ CEO da BP quer reduzir investimento da empresa em energias renováveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LONDRES (DJ Bolsa)-- O CEO da BP PLC, Bernard Looney, planeia reduzir elementos da aposta de elevado perfil da gigante petrolífera nas energias renováveis, disse o CEO em discussões recentes com pessoas próximas da empresa.

Looney disse que está dececionado com os retornos de alguns investimentos da petrolífera em renováveis e que planeia apostar numa estratégia de energia verde mais contida, de acordo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.