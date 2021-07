DJ CEO da Procter & Gamble CEO vai sair do cargo

(DJ Bolsa)--A Procter & Gamble Co. disse que David Taylor vai abandonar o cargo de CEO após seis anos na liderança da empresa onde combateu um investidor ativista, reanimou as vendas e navegou uma pandemia.

Taylor, com 63 anos, será substituído a 1 de novembro pelo vice Jon Moeller, que tem 57 anos e é um veterano da empresa. Moeller tem sido o COO da P&G nos dois últimos anos e anteriormente foi CFO.